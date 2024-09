'Até o Alckmin passou entusiasmo hoje', brinca Lula - O Liberal

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, brincou com a fama de orador monótono de seu vice, Geraldo Alckmin, nesta terça-feira, 17. Em evento com empresários no Palácio do Planalto, Lula disse que até Alckmin falou de forma entusiasmada.

“Toda vez que o Haddad vai falar eu falo: Haddad, você tem que passar entusiasmo. Até o Alckmin passou entusiasmo hoje, sabe. Até o Alckmin”, disse o presidente da República.

Quando era governador de São Paulo, Alckmin ganhou de adversários o apelido de “picolé de chuchu”, uma forma de taxá-lo de político sem graça.

“Toda vez que a gente falar, Jorge Viana, presidente da Apex, chamei ele na minha sala, você vai falar, tem que falar acreditando no que você está falando. Se falar com os olhinhos para baixo é porque não está acreditando. Você tem que olhar na cara das pessoas e falar com convicção porque você está acreditando que aquilo vai acontecer. Se você acredita, você passa para as pessoas a certeza de que vai acontecer”, disse o presidente da República.