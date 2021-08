Economia Associação de shoppings acredita em 2021 com resultados mais próximos de 2019

O presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), Glauco Humai, disse nesta terça-feira que a perspectiva do setor é ter, ao final do ano, um faturamento mais próximo do alcançado em 2019.

Ele lembra que, no ano passado, o segmento viu seu faturamento retroceder mais de 10 anos. Assim, voltar ao patamar de 2019 é um caminho para recuperar perdas.

“Hoje, ponto físico é fundamental para fortalecer laços com o consumidor”, diz Humai.

Ele acredita que o foco dos shopping centers deve ser a experiência de compras, com a intenção de criar vínculos com os clientes.