Economia Às vésperas da análise do TCU sobre Eletrobras, Sachsida se reúne com ministros

Às vésperas da análise do processo da privatização da Eletrobras no Tribunal de Contas da União (TCU), o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, se reúne com ministros do órgão fiscalizador para tratar do tema. O resultado do julgamento é aguardado pelo governo, que vê a possibilidade de realizar a operação até agosto deste ano.

No período da manhã desta segunda-feira, Sachsida se encontrou com o ministro Augusto Sherman.

Pela tarde, estão previstas reuniões com os ministros Benjamin Zymler, por videoconferência, e Aroldo Cedraz, relator do processo.

A retomada da discussão está prevista para a sessão de quarta-feira, 18.

O julgamento da segunda etapa de análise da privatização no plenário do TCU começou em 20 de abril, com a apresentação do voto do relator, ministro Aroldo Cedraz. No entanto, foi adiada após o ministro Vital do Rêgo apresentar um pedido de vista, por 20 dias.

No início de abril, a equipe do governo também fez uma ofensiva nos gabinetes dos ministros do TCU para defender a desestatização da empresa, mas não conseguiu reverter o adiamento da decisão.