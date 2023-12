Argentina: inflação ao consumidor acelera a 12,8% em novembro, com alta anual de 148,2%

A inflação ao consumidor da Argentina acelerou, com alta de 12,8% em novembro na comparação com outubro, após alta de 8,3% vista no mês anterior. Na leitura anual, o índice subiu 148,2%, enquanto na comparação com novembro do ano passado, a alta foi maior, de 160,9%.

As informações foram divulgadas nesta quarta-feira, 13, pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec).