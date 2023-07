Argentina: Fernández se diz ‘confiante’ por acordo com FMI em meio a negociações ‘difíceis’

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, reiterou nesta sexta-feira, 21 o otimismo de que o país firmará entendimento com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para flexibilizar o programa de reestruturação da dívida soberana. “Estou confiante de que seremos capazes de avançar e encontrar os acordos necessários”, afirmou, em entrevista à Radio 10.

Fernandez reconheceu que as negociações são “difíceis”, em particular em um contexto em que os argentinos enfrentam os efeitos de uma seca histórica que atingiu a região norte do país. O presidente, no entanto, assegurou estar “envolvido” nas discussões, liderada pelo ministro da Economia e pré-candidato às eleições presidenciais deste ano, Sergio Massa.

Buenos Aires negocia termos menos rígidos para um acordo de reestruturação de uma dívida de cerca de US$ 45 bilhões contraída pela administração do ex-presidente Maurício Macri. O programa está condicionada a uma série de metas macroeconômicas, que a gestão de Fernández afirma terem se tornado inviáveis por conta da seca.

Ainda nesta sexta, o governo argentino deve anunciar um pacote de medidas cambiais em um esforço para satisfazer demandas do Fundo, segundo informaram vários veículos da imprensa local. Uma comitiva do ministério da Economia foi a Washington D.C para acelerar as conversas e, nesta semana, Massa teve teleconferência com a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva.