Arcabouço: Haddad acredita na aprovação da urgência nesta quarta e votação na próxima semana

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na manhã desta quarta-feira, 17, que acredita na aprovação do regime de urgência do projeto do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados ainda hoje, e na votação do mérito na próxima semana. “Tive a conversa com os líderes anteontem (segunda-feira) e depois não voltei a falar com eles. Pelo que ouvi dos relatos, acredito que aprove a urgência hoje para votar na semana que vem”, disse Haddad no Ministério da Fazenda. Ainda nesta manhã, o ministro participa de sessão conjunta das comissões de Desenvolvimento Econômico, Finanças e Tributação, e Fiscalização Financeira e Controle na Câmara dos Deputados.