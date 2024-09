Arcabouço fiscal tem que ser cumprido até reestabilizar as finanças, defende Haddad - O Liberal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez nesta terça-feira, 17, mais uma defesa do arcabouço fiscal, durante reunião no Palácio do Planalto para anúncios de novos projetos da ApexBrasil. “A primeira compreensão é a de que o arcabouço fiscal tem que ser cumprido. É preciso perseverar nessa toada até reestabilizar as finanças, porque o Brasil só tem a ganhar”, argumentou.

Haddad previu também que o País voltará a crescer acima da média mundial, depois de dez anos registrando crescimento abaixo dessa média.

“Não tem sentido um País com tantas oportunidades crescer abaixo da média mundial. Nós temos todas as condições”, avaliou o ministro, citando que quando Luiz Inácio Lula da Silva foi presidente da República durante oito anos, o Brasil cresceu uma vez e meia o que o mundo cresceu. “Então é isso que nós temos que perseguir, voltar a crescer acima da média mundial, e é o que já está acontecendo”, comemorou.

Haddad comentou que o Brasil foi para a décima segunda posição no ranking das nações que mais crescem no planeta e projetou que o País chegará à oitava posição de novo. “Voltamos, fomos para trás, agora estamos indo para frente de novo. E não tem porquê, não tem razão nenhuma para nós não continuarmos nessa margem”, disse.