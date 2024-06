Arábia Saudita é país parceiro preferencial do Brasil na agropecuária, diz Fávaro

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse nesta quarta-feira, 12, que a Arábia Saudita é um país “parceiro preferencial” do Brasil na agropecuária. Segundo o ministro, o Brasil pode oferecer aos sauditas segurança alimentar, produção sustentável e oportunidades econômicas, estas últimas recíprocas.

“A Arábia Saudita é um parceiro preferencial. Só eu fui lá três vezes nesses 500 dias de governo. Há uma semana atrás eu estava lá, assinando acordos para infraestrutura, composição de fundos. Isso é fundamental porque é bom para os dois lados”, disse ele.

Fávaro falou durante o evento Invest in Dignity, organizado no Rio de Janeiro pelo Future Investment Initiative Institute (FII), organização sem fins lucrativos apoiada pelo Fundo Soberano da Arábia Saudita (FIP) e 30 empresas globais.

Segundo o ministro, o evento com a presença do FIP é “demonstração clara” das boas relações e oportunidades que já estão se tornando concretas

“Temos a oferecer segurança alimentar, produção sustentável, oportunidades econômicas e também receber investimentos, são oportunidades recíprocas. Eles sauditas estão investindo em companhias brasileiras e companhias brasileiras investem em proteína animal lá na Arábia Saudita”, disse o ministro.

Fávaro disse ainda, que do lado do governo, a intensificação da amizade com países estrangeiros e restabelecimento de relações diplomáticas tem sido uma orientação direta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.