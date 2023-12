Aprovamos dia 21 regulamento menos burocrático para revisões de pedágios, diz Vitale, da ANTT

O diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Rafael Vitale, estima que a diretoria aprovará na próxima quinta-feira, 21, um novo regulamento que viabilizará revisões quinquenais da Tarifa Básica de Pedágio (TBP) mais ágeis.

“Estamos alterando a maneira do procedimento ser realizado. Isso virá no volume três do regulamento de concessões rodoviárias, que deve ser aprovado no dia 21. Essas alterações trarão um processo mais veloz, assertivo e menos burocrático”, diz ao Broadcast.

As revisões quinquenais nunca foram feitas pela ANTT, lembra Vitale. A previsão, porém, é de que algumas sejam feitas a partir do próximo ano. Essa é uma das demandas das atuais concessionárias para que as tarifas alcancem a realidade econômica do País, já que elas alegam perda de receitas pelas mudanças conjunturais dos últimos anos em razão da pandemia de covid-19 e de conflitos externos que levaram ao encarecimento de insumos.