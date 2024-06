Economia Aprosoja-MT: Atraso na divulgação do Plano Safra 2024/25 demonstra incompetência do governo

O adiamento da divulgação do Plano Safra 2024/25 para a próxima semana pelo governo federal provoca inquietação e dúvidas entre os produtores rurais, de acordo com o presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT), Lucas Costa Beber. Ao Broadcast Agro, o dirigente expressou que o atraso pode trazer consequências negativas para a agricultura, o PIB e a economia do País.

“A demora na liberação do Plano Safra demonstra desorganização e incompetência do atual governo na gestão das políticas agrícolas. Isso coloca em risco o PIB e a economia, além de prejudicar diretamente os produtores e o planejamento para a próxima safra”, afirmou o presidente da Aprosoja-MT. Segundo ele, a aquisição de insumos pelos agricultores, essencial para o início da nova safra, está ameaçada pela incerteza gerada pelo atraso.

Para a Aprosoja-MT, o atraso no Plano Safra acentua a percepção da associação de falta de comprometimento do governo e dos ministérios envolvidos em sua organização e elaboração. “A agricultura tem sido responsável pelo superávit na balança primária e pela elevação do PIB no Brasil. Estados como Mato Grosso, maior produtor de carne, soja, milho e algodão, dependem dessas políticas agrícolas para a obtenção de recursos pelos agricultores, garantindo o cultivo das principais culturas”, destacou Costa Beber.

O presidente da Aprosoja-MT avaliou que a desorganização força os produtores a buscar crédito fora dos recursos subvencionados, pagando juros mais altos. Por isso, diz esperar que o governo federal agilize a divulgação do plano e adote medidas que garantam a estabilidade e o crescimento contínuo do setor agrícola brasileiro. “Esse cenário pode prejudicar o planejamento e a execução da próxima safra, resultando em atrasos na entrega de produtos, o que causa efeitos negativos tanto para os agricultores quanto para a economia”, concluiu.

O Plano Safra 2024/25 da agricultura empresarial será anunciado na quarta-feira da semana que vem (3 de julho), às 15 horas, no Palácio do Planalto. Inicialmente, estava previsto para ocorrer hoje.