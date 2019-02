Apresentação técnica da reforma atrasa por problema de impressão do material

A apresentação dos detalhes técnicos da proposta de reforma da Previdência está atrasada porque houve problema na impressão do material. A previsão era de que o conteúdo fosse entregue aos jornalistas às 9h50 em auditório do antigo Ministério do Planejamento, em Brasília.

Há apenas 40 cópias impressas, mas o número é insuficiente para o auditório lotado de profissionais da imprensa.

O material deve ser publicado na internet para contornar o problema.

Não há previsão do horário.