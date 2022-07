Apple tem lucro líquido de US$ 19,442 bi no 3º trimestre fiscal e bate previsão

A Apple registrou lucro líquido de US$ 19,442 bilhões, em seu terceiro trimestre fiscal, encerrado em 25 de junho. O lucro por ação diluído ficou em US$ 1,20, acima da previsão de US$ 1,16 dos analistas consultados pelo FactSet. O resultado, porém, representa uma queda, dos US$ 21,744 bilhões, ou US$ 1,30 por ação, de igual período do ano passado. Após o balanço, a ação da empresa subia 2,89% no after hours em Nova York, às 17h45 (de Brasília).

A companhia registrou receita recorde no trimestre mais recente, de US$ 83,0 bilhões, alta de 2% na comparação anual. A empresa diz que, em seu terceiro trimestre fiscal, gerou quase US$ 23 bilhões em fluxo de caixa operacional, retornou mais de US$ 28 bilhões aos acionistas, além de continuar a investir em seus planos de crescimento de longo prazo. O conselho da empresa declarou dividendo de US$ 0,23 por ação ordinária da Apple, a ser pago em 11 de agosto.

As vendas da Apple apenas com o iPhone foram de US$ 40,665 bilhões, um avanço ante o resultado de US$ 39,570 bilhões anteriormente. A receita com serviços subiu a US$ 19,604 bilhões (de US$ 17,486 bilhões).