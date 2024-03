Apple leva multa de 1,8 bi de euros após investigação da UE; no pré-mercado, ação cai 1,5%

A Apple foi punida com uma multa de mais de 1,8 bilhão de euros pela União Europeia por ter estabelecido o que o bloco considera ser regras injustas para desenvolvedores de aplicativos de streaming de música. Por volta das 9h50 (de Brasília), a ação do fabricante do iPhone caia 1,5% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

Uma investigação lançada anos atrás sobre as práticas da App Store, a loja de aplicativos da Apple, concluiu que a empresa norte-americana violou regras antitruste da UE ao impor restrições a desenvolvedores de aplicativos, impedindo-os de informar usuários do iOS sobre serviços de streaming de música alternativos e mais baratos disponíveis fora da loja, segundo comunicado da Comissão Europeia, braço executivo da UE, divulgado nesta segunda-feira. iOS é o sistema operacional da Apple.

A Comissão determinou que a Apple remova as restrições.

“A conduta da Apple, que durou quase 10 anos, pode ter levado muitos usuários do iOS a pagar preços significativamente mais altos por assinaturas de streaming de música”, diz o comunicado.

Em resposta, a Apple disse que irá apelar da decisão que, segundo a empresa, foi tomada “apesar do fracasso da Comissão em revelar qualquer evidência confiável de danos ao consumidor”.