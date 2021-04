Apple dobra lucro líquido e tem recorde de receita no segundo trimestre fiscal

A Apple registrou lucro líquido de US$ 23,63 bilhões em seu segundo trimestre fiscal, ou US$ 1,40 por ação, um crescimento de 110% na comparação anual. O resultado também veio acima das expectativas de analistas ouvidos pela FactSet, que projetavam lucro ajustado de US$ 0,99.

A receita da companhia foi de US$ 89,58 bilhões no período, uma alta anual de 54% e resultado recorde para o segundo trimestre fiscal.

De acordo com um comunicado da Apple, as receitas com serviços e com as vendas de computadores Mac atingiram o maior nível histórico.

“A Apple está em um período de grande inovação em nossa linha de produtos e estamos nos concentrando em como podemos ajudar nossas equipes e comunidades onde trabalhamos a emergir desta pandemia para um mundo melhor”, diz o CEO da companhia, Tim Cook, em carta aos acionistas.

Diretor financeiro da Apple, Luca Maestri destaca a geração de um fluxo de caixa operacional de US$ 24 bilhões e o pagamento de US$ 23 bilhões em dividendos aos acionistas durante o trimestre. “Estamos confiantes em nosso futuro e continuamos a fazer investimentos significativos para apoiar nossos planos de longo prazo e enriquecer a vida de nossos clientes.”