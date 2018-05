Justiça libera mais de R$ 850 milhões a aposentados

Aposentados e pensionistas que ganharam ações de revisão de benefícios contra a Previdência Social tiveram o pagamento dos atrasados autorizados pela Justiça Federal. O Conselho de Justiça Federal (CJF) liberou R$ 853,968 milhões aos Tribunais Regionais Federais (TRFs).

O dinheiro será usado para a quitação de 65.915 processos que beneficiarão 71.452 pessoas em todo o País. O número de beneficiados é superior ao de processos por causa de ações coletivas que envolvem mais de um segurado. Foto: Previdência Social / Divulgação

Os atrasados do INSS correspondem à soma das diferenças mensais que deixaram de ser pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nos cinco anos anteriores à data do julgamento da ação.

O pagamento será feito por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), solicitada pelo próprio juiz que julgou a ação. A Justiça envia correspondência para a residência do aposentado ou pensionista informando sobre o pagamento dos atrasados e onde será feito o crédito, se na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil.

O aposentado pode consultar também seu advogado e o site do TRF de sua região, para saber se teve o processo incluído nesse lote. Por exemplo, quem ganhou ação nos Estados de São Paulo deve acessar o site do TRF da Terceira Região.