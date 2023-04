Aposentado pode continuar trabalhando?

Em alguns casos, continuar trabalhando pode prejudicar a aposentadoria - Foto: Adobe Stock

A aposentadoria não significa necessariamente o fim de uma vida de trabalho. Para muitas pessoas, essa pode ser a oportunidade de fazer algo novo, empreender para ganhar um dinheiro extra ou colocar em ação um projeto, sem arriscar perder a aposentadoria, seja ela do INSS ou do regime próprio de previdência, dos servidores públicos.

Além disso, muitas vezes a aposentadoria por si só é insuficiente para garantir o sustento da família, levando o aposentado a buscar a renda complementar. Então, o que deve ser considerado nesse momento são os riscos que alguns segurados têm se continuarem trabalhando.

Priscila Arraes Reino, advogada especialista em direito previdenciário e direito trabalhista, compartilha informações sobre situações que comprometem a aposentadoria e podem fazer o segurado perder o benefício.

Servidor público

Ao servidor público concursado, seja ele municipal, estadual ou da União, é vedado continuar trabalhando no mesmo cargo em que se deu a aposentadoria. “Mas nada impede que possa prestar outro concurso público e, aí, sim, ter uma relação de trabalho diferente daquela que gerou a aposentadoria”, considera.

A reforma da previdência mudou expressamente as aposentadorias dos empregados públicos, com o Artigo 37 da Emenda Constitucional: “A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente do cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.”

Assim, o mesmo tratamento que já era dado para os servidores públicos efetivos, antes mesmo da reforma, serve para todos os agentes públicos, incluindo empregados e ocupantes de funções públicas, como os cargos em comissão. Empregados de empresas públicas e economia mista não podem mais se aposentar e continuar ocupando o mesmo cargo.

Aposentado com tempo especial

Ao se aposentar você utilizou tempo trabalhado em atividades insalubres ou com periculosidade? Então também não é possível continuar trabalhando na mesma função depois da aposentadoria. É o caso de muitos profissionais da área da saúde como enfermeiros, médicos e agentes comunitários.

“Em outubro de 2019, o Supremo Tribunal de Justiça julgou o tema 709, vedando o trabalho no mesmo local a que o profissional expôs sua saúde aos riscos químicos, físicos e biológicos. Mas isso não impede que um médico beneficiado pela aposentadoria especial possa exercer outra profissão, como professor ou empresário, por exemplo”, afirma a especialista.

“Durante a pandemia, por força daquela emergência em todo o país, o STF liberou o trabalho insalubre, mesmo aos aposentados especiais. Mas essa foi uma exceção diante do caos na saúde. Como as leis costumam mudar muito no Brasil, vale sempre considerar uma consulta com seu advogado de confiança”, acrescenta.

Incapacidade permanente impede o trabalho em qualquer função

Quem se aposenta por incapacidade permanente não pode mais trabalhar, sob risco de perder o benefício da previdência.

“A lei não é nova, mas o Governo Federal aproveitou a reforma de 2019 para deixar ainda mais claro esse impedimento, mudando a nomenclatura da antiga aposentadoria por invalidez para aposentadoria por incapacidade permanente”, explica.

Nesse caso, o aposentado é declarado totalmente incapacitado, sem chances de recuperar a saúde e exercer o trabalho que fazia antes, ou qualquer outro. A condição da incapacidade é permanente, definitiva e duradoura, e é bem possível que o segurado perca a aposentadoria se voltar ao mercado de trabalho ou mesmo empreender uma atividade informal, como vender bolos em casa, segundo Priscila.

Se voltar a contribuir, posso aumentar minha aposentadoria?

Vamos supor que uma pessoa se aposentou por uma das modalidades que permitem prosseguir trabalhando, continuou recolhendo à previdência e agora pensa em usar as contribuições para aumentar a aposentadoria, pedindo uma revisão do valor desse benefício.

Muito embora o aposentado continue obrigado a fazer contribuições previdenciárias, o STF já negou a tese da desaposentação e da reaposentação por falta de uma lei específica.

Em quase todas as aposentadorias programadas, com exceção da aposentadoria especial, aposentados podem se manter ativos no mercado de trabalho e complementar a renda.

“Como especialista em direito previdenciário, eu recomendo que antes de partir para uma nova jornada de trabalho o aposentado procure um profissional para uma avaliação. Não considere o exemplo de outras pessoas, porque nada garante que a regra que vale para um colega sirva para você”, finaliza.