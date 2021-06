Após venda maior que na Black Friday, Amazon anuncia Prime Day em 21 e 22 de junho

Nos dias 21 e 22 de junho, a Amazon realiza o segundo Prime Day no Brasil, evento anual de descontos exclusivos para membros do programa Prime da companhia. Serão milhares de ofertas em todas as categorias de produto. A empresa não divulga os descontos médios que serão oferecidos, mas Mariana Roth, líder de Prime para o Brasil, afirmou em coletiva que descontos de 20% a 60% podem aparecer; no entanto, eles são dinâmicos e as oportunidades variam durante o dia. No ano passado, a companhia afirma que vendeu mais nesta data de promoções do que na Black Friday anterior, de 2019.

O novo presidente da Amazon no Brasil, Daniel Mazini, ressaltou o ritmo de crescimento da operação no País. Apesar de não compartilhar dados específicos da operação, ele lembrou do lançamento de oito centros de distribuição nos últimos dois anos e disse que a companhia deve abrir mais destes complexos logísticos. Ele destaca ainda o crescimento de produtos de alimentação e bebidas nas cestas de compras dos brasileiros como uma das principais mudanças em hábitos de consumo devido à pandemia. Além disso, informa que a companhia deve lançar em breve a funcionalidade de pagamento via PIX.

O Prime Day começa à meia-noite de 21 de junho e vai até o fim do dia 22 de junho para os assinantes Prime no Brasil, EUA, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, Turquia, Espanha, Cingapura, Holanda, México, Luxemburgo, Japão, Itália, Alemanha, França, China, Bélgica, Áustria, Austrália, e – participando pela primeira vez neste ano – Arábia Saudita.

A partir desta terça-feira, 2, no entanto, a companhia afirma que já haverão ofertas antecipadas. O serviço de streaming de música mais completo, o Amazon Music Unlimited, oferecerá quatro meses grátis para quem assinar o serviço. Haverá ainda descontos de até 15% em brinquedos colecionáveis, de até 20% em grandes marcas como Tip Top, Crocs, Jansport e Fossil, e de até 20% em produtos para bebês como Clingo, Buba, Lillo e Nuk.