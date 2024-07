Economia Após revisão, PIB do Japão sofre queda anualizada de 2,9% no trimestre até março

O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão sofreu queda anualizada de 2,9% no trimestre encerrado em março, segundo revisão publicada pelo governo do país nesta segunda-feira, dia 1º. A estimativa inicial apontava uma contração significativamente menor, de 1,8%. Fonte: Dow Jones Newswires.