Após convocar greve, setor de transporte de cargas é recebido por Silva e Luna

O presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, recebeu nesta terça-feira, 29, na sede da empresa, no Rio de Janeiro, a diretoria do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC). A categoria levou ao general as demandas do setor, que em 2018 parou o Brasil com uma greve de caminhoneiros em protesto contra o alto preço do diesel.

Uma nova greve foi convocada pela entidade para o dia 25 de julho.

Segundo nota da Petrobras, Luna ouviu as preocupações dos representantes do CNTRC e afirmou que vai avaliar as sugestões recebidas, mas não informou quais seriam.

“O transporte modal rodoviário é muito importante para o Brasil. A Petrobras busca compreender os atores da sociedade, avalia a melhor forma de contribuir com todos eles e está sempre aberta ao diálogo”, disse o presidente da Petrobras após o encontro.

A alta do preço do diesel é uma reclamação recorrente dos caminhoneiros. A paralisação de 2018 durou cerca de uma semana e chegou a afetar o abastecimento do País.