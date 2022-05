Após caso do ‘McPicanha’, Burger King é acusado de não usar costela em lanche

Anúncio do "Whopper Costela" traz em letras miúdas a composição "paleta suína com aroma de costela"

Após o caso dos lanches “Novos McPicanha”, do McDonald’s , que não têm picanha, o Burger King agora é alvo de reclamações de consumidores sobre o fato de o sanduíche “Whopper Costela” não ter costela em sua composição. O caso ganhou repercussão nas redes sociais devido a um vídeo publicado no TikTok pelo advogado Fernando Chagas, que produz conteúdos sobre defesa dos direitos do consumidor.

O advogado mostra as letras miúdas do anúncio do Burger King sobre o “Whopper Costela”, que informa a composição do hambúrguer utilizado no lanche: paleta suína com aroma de costela.

Whopper Costela – Foto: Burger King / Divulgação

No site oficial do Burger King, a página do lanche de costela descreve que o produto tem o amora de costela, mas não fala sobre o uso desse corte de carne no produto. “Um hambúrguer de carne de porco com aquele aroma inconfundível de Costelinha, pra ninguém botar defeito”, diz.

Com a repercussão do seu primeiro vídeo sobre o sanduíche de picanha do Mc Donald’s no TikTok, o advogado e produtor de conteúdo da página Seus Direitos explicou que decidiu analisar os ingredientes e a divulgação de outros lanches em redes de fast food, após receber inúmeros pedidos de seguidores nas redes sociais.

Ao jornal O Estado de S. Paulo, Chagas conta que foi surpreendido com novos casos de marcas que comercializam produtos produzidos sem o principal ingrediente anunciado nas suas campanhas publicitárias. “No caso do Burger King é pior ainda, além do ingrediente não estar na composição, quem consumia o lanche não era informado que o produto é feito com paleta suína e não bovina”, afirma.

Depois de divulgar o primeiro vídeo sobre o caso do “Whopper Costela”, o advogado foi procurado pelo Burger King. “Eles me mandaram uma mensagem pedindo meus contatos, para se explicar”, diz Chagas.

Diante da polêmica, a companhia alterou a descrição do produto no seu aplicativo para celular, trazendo logo no início do anúncio a lista de ingredientes do lanche.

Sobre a acusação de publicidade enganosa, a rede de fast food afirmou que tem sido transparente com os seus clientes. Em nota, a companhia confirmou que o sanduíche não é produzido com carne de costela, mas sim com o corte paleta suína, além de um “aroma 100% natural de costela” na sua composição.

Questionado, o Burger King não respondeu se o lanche será retirado do cardápio, ou se será renomeado, como anunciou a rede concorrente McDonald’s.

Na semana passada, o McDonald’s tirou do cardápio no País os lanches chamados “Novos McPicanha”. Apesar de feitos com 100% de carne bovina, os sanduíches usavam aromas de picanha e foram notificados por diversos órgãos de defesa do consumidor e pelo Conar por marketing enganoso.