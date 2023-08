Após 7 quedas, Ibovespa opera em alta com NY e recupera os 119 mil pontos

Depois de sete quedas consecutivas, o Índice Bovespa opera em alta moderada nesta quinta-feira, voltando a flertar com o patamar dos 119 mil pontos. A alta é atribuída principalmente ao bom desempenho das bolsas americanas, que sobem mais de 1% na esteira do resultado da inflação medida pelo índice de preços ao consumidor (CPI) de julho.

O índice cheio teve alta de 0,2%, mesmo porcentual do núcleo, resultados que vieram em linha com o esperado. Com isso, diminuiu nos mercados o temor de novo aumento de juros nos Estados Unidos.

Segundo Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença, o dia é de recuperação, uma vez que os dados mais importantes do dia não chegaram a empolgar o investidor. “O CPI foi bem recebido, mas não há um motivo para entusiasmar o mercado. Até mesmo os balanços corporativos têm tido pouco alcance além das próprias ações. Estamos em um mês de fluxo negativo na Bolsa, que precisa de fatos novos para voltar a avançar”, afirmou.

Às 11h30, o Ibovespa tinha alta de 0,59%, aos 119.105,70 pontos. O ganho é garantido principalmente pela alta em bloco das ações do setor financeiro, com destaque para Banco do Brasil ON, que subia 0,83%, um dia depois de ter anunciado balanço financeiro.