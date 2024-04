Economia Apoio estratégico do governo é fundamental para abrir novos mercados, diz presidente da Embraer

O apoio estratégico do governo federal é fundamental para abrir novos mercados para a Embraer, segundo o presidente da fabricante de aeronaves, Francisco Gomes Neto.

“Nosso reconhecimento está associado ao desenvolvimento do Brasil”, afirmou durante evento promovido na sede da Embraer nesta sexta-feira para anunciar a entrega de 13 aeronaves para a Azul.

Ao defender a parceira entre o público e o privado no setor, o executivo ressaltou ainda que o mercado de fabricação de aeronaves é muito pouco competitivo, na medida em que os dois outros maiores nomes do mercado (Airbus e Boeing) são quase 10 vezes maiores do que a brasileira.

Produção nacional

Segundo Gomes Neto, a Azul é a única aérea brasileira a comprar aeronaves da Embraer. “Nossos aviões são adquiridos principalmente por estrangeiros”, afirmou.

Na mesma linha, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que somente 12% dos aviões da aviação brasileira são da Embraer. Ele destacou a necessidade de fomentar a produção nacional e a aviação como um todo. “Não tenho dúvida de que, nesse governo, chegaremos a mais de 140 milhões de passageiros por ano”, complementou.