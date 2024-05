Brasil e Mundo Aplicativo do Bradesco volta a apresentar problemas para uso do Pix

O aplicativo do Bradesco voltou a apresentar falhas na manhã desta sexta-feira, 31. Relatos de clientes do banco dão conta de que os problemas de acesso foram detectados principalmente no Pix, mas também houve relatos de falhas no login.

Às 11h07, o site Downdetector, que reúne reclamações de clientes sobre serviços na internet, registrou um pico de 304 reclamações sobre o aplicativo do banco.

O Bradesco foi procurado pela reportagem do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), mas não retornou até o fechamento deste texto

Nas redes sociais, os relatos também apontavam problemas de acesso à plataforma.

Os perfis oficiais do banco afirmavam aos usuários que os problemas estavam em processo de solução, e pediam para que os clientes voltassem a acessar o aplicativo posteriormente.

Na quarta, 29, o Pix do Bradesco também apresentou problemas de funcionamento. O banco solucionou a intermitência horas depois.