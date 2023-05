Aplicativo do Bradesco tem intermitência ‘momentânea’; equipes trabalham para resolver

O Bradesco informou ter identificado uma intermitência “momentânea” no aplicativo do banco na manhã desta terça-feira, 30. Ainda de acordo com o banco, as áreas responsáveis estão atuando para resolvê-la.

“Foi observada intermitência momentânea no canal. Equipes estão trabalhando para normalização o mais breve possível”, disse o Bradesco, em nota enviada ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Mais cedo, usuários relataram que o aplicativo do Bradesco apresentava problemas de funcionamento na manhã desta terça-feira.

Os relatos davam conta de que não era possível autenticar no banco, cujo nome entrou para os assuntos mais comentados no Twitter diante do problema.

“Bradesco sem sistema no aplicativo”, disse uma usuária da rede social. “@Bradesco alguma explicação para não conseguir acessar nenhum canal do banco hoje?”, indagava outra.

Nas tentativas de acesso ao aplicativo, o banco informava que havia problemas, mas que era possível acessar o internet banking, a partir de computadores.

No site Downdetector, havia 985 notificações de problemas com o aplicativo do Bradesco às 8h42 desta terça-feira, o pico de notificações nas últimas 24 horas.

Os relatos se concentravam justamente no login no aplicativo e na realização de operações.

Nas redes, em resposta a usuários, o perfil oficial do banco disse que as equipes técnicas estavam verificando o que ocorreu.