Apicultura: uma oportunidade de negócio sustentável

Benedito da Silva Nascimento, de Santa Bárbara d´Oeste, alcança a marca de 120 litros de mel ao ano com as cerca de 20 colmeias que possui - Foto: Foto Marcelo Rocha_Liberal

Oportunidade de negócio sustentável, a apicultura não rende apenas a coleta de mel. A resina vegetal coletada pelas abelhas é transformada em própolis – bastante popular devido as suas propriedades biológicas comprovadas. Já o pólen, coletado e aglutinado pelas abelhas, é fonte de proteínas, sais minerais e vitaminas, e costuma ser comercializado.

A geleia real, por sua vez, é uma secreção glandular das jovens abelhas operárias que pode ter a sua produção induzida para comercialização. Bastante utilizada na apicultura, a cera das abelhas é outra possibilidade de produto. Existem técnicas para a produção de apitoxina, o veneno das abelhas, que costuma ser aproveitado pela indústria farmacêutica. Há ainda os subprodutos, como hidromel, creme de mel, extrato alcoólico ou aquoso de própolis.

Além disso, o produtor pode se empenhar na produção de abelhas rainhas, desde que tenha uma qualidade genética adequada, para comercialização e produção de mel. A venda de colônias ou enxames para serviços de polinização é outra possibilidade.

O mel é o principal motor da apicultura em todas regiões do Brasil. A produção nacional atingiu novo recorde e chegou à marca de 51,5 mil toneladas em 2020, alta de 12,5% em relação ao ano anterior. O valor de produção também aumentou, resultando em R$ 621,5 milhões. As regiões com maior destaque nessa produção foram Sul e Nordeste, que juntas colaboraram com 75,6% da produção nacional.

Em Santa Bárbara d’Oeste, Benedito da Silva Nascimento, de 62 anos, é apicultor há pelo menos 18, alcançando a marca de 120 litros ao ano com as cerca de 20 colmeias que possui, distribuídas em uma área verde no Parque Residencial Jacyra e em uma chácara em Limeira. “O mel puro dá um bom retorno financeiro, porque existe muito mel falsificado por aí. Eu vendo para amigos e pessoas conhecidas, e não quero passar nada que não seja bom. Na maioria das vezes, é para uso medicinal”, contou à reportagem.

Diferentes abelhas, diversos méis

As abelhas podem ser divididas em dois grupos, basicamente, com e sem ferrão. As abelhas com ferrão, Apis mellifera ou abelha européia, são as maiores produtoras de mel comercial. Elas foram trazidas ao Brasil inicialmente pelo Padre Antônio Carneiro, que veio do Porto, em Portugal, para o Rio de Janeiro, em 1839. Este movimento continuou com as imigrações de outros povos europeus.

Depois, em 1956, colônias de Apis africanas foram trazidas para a região de Rio Claro, por um pesquisador que pretendia fazer testes de adaptação ao clima brasileiro, visando o aumento da produção de mel. Porém, acidentalmente, as abelhas africanas teriam saído para o ambiente, acasalando com as europeias que já habitavam o Brasil e originando as abelhas híbridas africanizadas, as mais encontradas nos dias de hoje.

Menos conhecidas, as abelhas sem ferrão compõem um grupo bastante diversificado, com mais de 400 espécies no mundo todo. No Brasil, país com maior diversidade de abelhas nativas sem ferrão, são cerca de 300 espécies, dentre elas a jataí.

O LIBERAL visitou a Coleção Biológica de Abelhas sem Ferrão da Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariúna, onde é desenvolvido um projeto de conservação de recursos genéticos de insetos polinizadores, com foco na pesquisa e na multiplicação de conhecimento para a conservação, criação e manejo dessas abelhas.

“Todos nós queremos que a meliponicultura se expanda e as pessoas possam ter suas colônias, e isso ajuda muito até na educação ambiental, mas temos que fazer isso com responsabilidade, e às vezes percebemos que não está acontecendo. Queremos ajudar a atividade a se desenvolver de uma maneira sustentável e correta”, opina Ricardo Costa Rodrigues De Camargo, biólogo, meliponicultor e pesquisador da Embrapa.

Ele afirma que antes de ter uma colônia de abelhas nativas sem ferrão é necessário saber se a espécie é adaptada à região, se o ambiente proporcionado a elas é satisfatório e permite a função de polinização, além de se inteirar sobre as obrigações legais junto à Secretaria de Agricultura e Abastecimento e a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo.