Economia Aperto já feito é suficiente para trazer inflação de volta à meta, diz integrante do BoE

Em seu último discurso como integrante do comitê de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Silvana Tenreyro reforçou nesta quinta-feira, 29, seu argumento de que o aperto já realizado na taxa de juros do Reino Unido deve ser suficiente para trazer a inflação de volta à meta e, possivelmente, abaixo dela.

“O forte aumento das taxas de juros em horizontes mais longos é mais do que suficiente”, ela, em conferência anual da SES, em Glasgow.

Silvana Tenreyro ponderou que seu voto na última reunião para manter a política monetária foi movido por dados que apontam para uma queda no crescimento dos salários e de inflação sobre bens essenciais até o fim de 2023.

Estes dados, segundo ela, devem resultar em um declínio mais lento nas pressões inflacionárias do Reino Unido, no longo prazo.