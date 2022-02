Economia Ao G20, líder do BC chinês diz que inflação do país está ‘geralmente moderada’

A inflação chinesa segue “geralmente moderada”, afirmou o presidente do Banco do Povo da China (PBoC), Yi Gang, em reunião com líderes de autoridades monetárias e ministros das Finanças do G20, de acordo com comunicado divulgado nesta sexta-feira, 18.

Segundo a nota, Yi Gang reforçou compromisso com uma política monetária “flexível, precisa, razoável e apropriada” e disse que trabalhará para assegurar “qualidade e eficiência do serviço à economia real”.

Pequim também defende um quadro comum para a sustentabilidade financeira do G20.