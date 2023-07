Economia ANTT reajusta piso do frete com redução média de 2,33%

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 21, uma nova tabela do piso mínimo de frete rodoviário com reduções para todos os tipos de operação, com média de -2,33%.

A atualização desta sexta-feira cumpre o reajuste semestral definido por lei, norma que também prevê reequilíbrio dos preços quando há variação superior a 5%, para mais ou para menos, no preço do diesel em qualquer período do ano.

Os novos valores, já em vigor, consideram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado entre dezembro de 2022 e maio de 2023, que totalizou 3,59%.

Outro fator levado em conta na atualização dos valores foi o preço do óleo diesel S10, que foi fixado em R$ 5,04 por litro, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), referente à semana de 25 de junho a 1º de julho de 2023.

Para transporte rodoviário de carga lotação, a redução média foi de 1,17%. Para operações em que haja a contratação apenas do veículo automotor de cargas, o reajuste médio negativo foi de 0,82%, enquanto para transporte rodoviário de carga lotação de alto desempenho a queda média foi de 0,61%. Já para operações em que haja a contratação apenas do veículo automotor de cargas de alto desempenho a redução foi de 0,24%, em média.