ANR: Carga tributária e custo da alimentação fora de casa são preocupações em reforma

A Associação Nacional de Restaurantes (ANR) acredita que as alterações no texto da Reforma Tributária são “insuficientes para impedir os impactos brutais no setor de alimentos.”

“Afinal, a Reforma Tributária desonera as operações de venda de produtos agropecuários, mas não alcança toda a alimentação humana. Portanto, não impede a majoração de tributos revelada por diversas entidades, como a Confederação Nacional do Comércio”, afirma a ANR em nota.

A entidade diz que ainda há falta de segurança sobre os créditos tributários que serão compensados em cada operação.

“Os restaurantes revelam maior preocupação já que poderão ter negados parte dos créditos de insumos relevantes, diante da desoneração de produtos agropecuários. Finalmente, houve menor redução do ICMS até o ano de 2032, o que também causa preocupação”, conclui a ANR.