ANP trabalha junto com Cade para aprimorar competição no Brasil

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) estão trabalhando em parceria para encontrar soluções que aprimorem a competitividade dos mercados. De acordo com o diretor-geral da ANP, Décio Oddone, o País está precisando de ajustes regulatórios.

“A ANP e o Cade estão formalizando a criação de um grupo conjunto, para aprofundar esses estudos e estudar que medidas podem ser tomadas no âmbito regulatório, tanto pelo Cade quanto pela ANP, para incentivar a competição no mercado de combustíveis no Brasil”, afirmou Oddone durante participação esta manhã em debate sobre o preço dos combustíveis no Brasil na Comissão Geral da Câmara dos Deputados.

Segundo o executivo, a ANP quer identificar medidas que possam ajudar para que o mercado seja mais aberto e, portanto, mais competitivo. “Nós acreditamos que essa é a melhor maneira de favorecer e beneficiar a sociedade brasileira”, afirmou Oddone.