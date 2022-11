ANP: Gasolina sobe nos postos pela 3ª semana, mesmo sem reajuste da Petrobras

A gasolina continua subindo de preço nos postos de abastecimento, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), apesar da Petrobras manter o preço do combustível congelado há 59 dias. Na semana de 23 a 29 de outubro, a gasolina teve alta de 0,6%, com preço médio de R$ 4,91 por litro, ainda se mantendo abaixo dos R$ 5.

O preço máximo de revenda encontrado pela ANP foi de R$ 7,34 o litro e o mais baixo, de R$ 3,49 o litro.

Já o preço do diesel S10 caiu 0,6%, para média de R$ 6,68 o litro, com o valor mais alto atingindo R$ 8,49 e o mais baixo R$ 5,96 o litro.

O Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) de 13 quilos, ou gás de cozinha, teve queda de 0,2% na revenda, para média de R$ 109,86 o botijão. O preço mais alto encontrado pela agência no período foi de R$ 149,00 e o mais baixo de R$ 83 o botijão.