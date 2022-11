Anfavea: Vendas no último dia de outubro foram afetadas por manifestações

Os bloqueios de estradas nos atos antidemocráticos realizados por bolsonaristas prejudicaram o resultado das montadoras no mês passado. Nesta terça-feira, 8, ao apresentar o balanço de outubro, a direção da Anfavea, entidade que representa o setor, explicou que as paralisações de rodovias comprometeram o abastecimento das fábricas, bem como o acesso de funcionários ao local de trabalho. Além disso, os emplacamentos caíram drasticamente no último dia do mês, quando costuma haver uma corrida das marcas para melhorar o resultado mensal. A estimativa é que entre 6 e 9 mil carros deixaram de ser produzidos ou vendidos por causa das manifestações.

Segundo o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, não fossem as manifestações e um feriado (Nossa Senhora Aparecida, no dia 12), a produção de outubro, que acabou ficando um pouco abaixo da de setembro, poderia ter sido recorde no ano. “Algumas fábricas não produziram na normalidade, e faltaram insumos e vendas”, afirmou o executivo.

Conforme números levados pela Anfavea para a coletiva à imprensa, os emplacamentos de veículos caíram para 9 mil unidades no último dia de outubro, bem menos do que os 17 mil do último dia útil de setembro.

Se descontados os dois dias da conta, comparou a Anfavea, outubro mostra ritmo diário de vendas levemente superior (alta de 2,3%) ao de setembro – e não a queda de 9,2 mil para 9 mil veículos por dia quando se considera os calendários cheios.

“Se mantivéssemos o ritmo normal de produção, teríamos batido o recorde do ano em outubro. Produção é difícil de recuperar porque tem o limite das horas trabalhadas, tem a limitação natural”, declarou Leite.

De acordo com o presidente da Anfavea, as entregas voltaram à normalidade com o arrefecimento das manifestações. A crise de fornecimento de componentes eletrônicos, causada pela escassez de semicondutores no mundo, ainda é o maior desafio da indústria, levando a paralisações de algumas horas em três fábricas no mês passado. Apesar disso, disse Leite, a avaliação é de que a situação se tornou “menos crítica e caótica” do que o quadro de meses atrás.

Com a indústria parando menos, os estoques nos pátios de montadoras e concessionárias subiu, em um mês, de 176,3 mil unidades para 188,9 mil veículos, o maior volume em 29 meses e o suficiente para 31 dias de venda. O presidente da Anfavea considerou que os estoques estão dentro da normalidade, e a tendência é que subam para o padrão em torno de 200 mil veículos.

Questionado sobre a perspectiva de avanço de demandas do setor no governo Lula, que toma posse em janeiro, Leite frisou que vê a mudança com normalidade, já que os órgãos técnicos com quem a entidade costuma interagir normalmente não são afetados. “A questão de governo, vemos com o otimismo de sempre”, afirmou o presidente da Anfavea.