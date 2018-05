Anfavea: com greve de caminhoneiros, muitas fábricas já pararam

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) informou na tarde desta quarta-feira, 23, que “muitas fábricas” interromperam suas linhas de produção em razão da greve de caminhoneiros.

Em nota enviada à imprensa, a associação afirma também que a suspensão da produção pode se estender a todas as montadoras instaladas no Brasil se a paralisação dos caminhões continuar até o fim de semana. A nota não diz quais fábricas nem quantas estão paradas no momento.

“Com isso, teremos uma queda na produção, nas vendas e nas exportações de veículos, tendo como consequência impacto na balança comercial brasileira e na arrecadação de tributos”, afirma o presidente da Anfavea, Antonio Megale. “A situação é preocupante”, disse também.