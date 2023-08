Aneel informa que último relato é de que grande parte das cargas já foi restabelecida

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, afirmou no fim da manhã desta terça-feira, 15, que, segundo as últimas atualizações, grande parte das cargas nos Estados atingidos pelo apagão nesta terça já foi restabelecida.

Segundo os dados, até 10h45, haviam sido recompostos 30% das cargas da região Norte e 73% da região Nordeste.

“Neste momento, como de praxe, as ações são tomadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, que tem a responsabilidade legal de operar o sistema elétrico brasileiro, acompanhadas pelo Ministério de Minas e Energia, Aneel e por demais autoridades do governo federal, e comunicadas e informadas também às autoridades dos governos estaduais”, disse ele.