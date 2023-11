Aneel convoca distribuidoras de energia de SP para reunião nesta segunda-feira

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) convocou distribuidoras de energia que atuam no Estado de São Paulo para uma reunião nesta segunda-feira (5). A intenção é discutir a queda no fornecimento do serviço nos últimos dias devido às fortes tempestades na sexta-feira (3). A informação foi noticiada pela CNN e confirmada ao Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, pelo diretor-geral da agência reguladora, Sandoval Feitosa.

A reunião será durante a tarde e deve contar com a participação do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Devem participar também representantes da Enel SP, CPFL, Elektro, Energia Sul-Sudeste e EDP, que atuam no Estado.

Em nota divulgada ontem (4), a agência reguladora informou que, em conjunto com o Ministério de Minas e Energia (MME), estava monitorando os prejuízos provocados pelas fortes chuvas. A Aneel solicitou que as empresas adotassem providências para restabelecer a energia o mais breve possível.

A falta de energia prossegue em alguma regiões, em meio à realização do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Mais cedo, por nota, o MME informou que o fornecimento de energia elétrica estava garantindo nas escolas nas quais as provas estão sendo aplicadas.