Aneel aprova reajuste médio de 12,29% para Iguaçu Energia, do interior de SC

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 28, o reajuste tarifário anual de distribuidoras que atuam no interior de Santa Catarina. Para a Iguaçu Distribuidora de Energia Elétrica, o reajuste terá um efeito médio de 12,29% nas contas de luz. Para os consumidores ligados na alta tensão, como indústrias, o aumento será de 13,09%. Já para as unidades de baixa tensão, como residências e comércio, o reajuste será de 11,88%.

As novas tarifas entrarão em vigor no dia 29 de agosto para as cerca de 35 mil unidades consumidoras da Iguaçu Energia em nove municípios catarinenses.

Já o reajuste anual da Empresa Força e Luz Urussanga (EFLUL), com um efeito médio de 12,32% nas contas de luz, vale também a partir de 29 de agosto. Para alta tensão, o aumento será de 18,22%. Para baixa tensão, a alta nas tarifas será de 7,49%.