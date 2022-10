Economia Anatel pode discutir no dia 11 liberação do 5G em ‘clusters’ regionais

O grupo da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que acompanha a limpeza de faixas para a operação do 5G pode discutir na próxima terça-feira, 11, a possibilidade de adiantamento do cronograma de ativação da tecnologia nas regiões em torno das cidades com mais de 500 mil habitantes. O calendário atual prevê que todos os municípios com mais de 500 mil habitantes devem estar liberados para a operação do 5G até 1º de janeiro de 2023. O que está em pauta no setor é a chance de as cidades que estão no entorno desses grandes centros também receberem a tecnologia móvel de quinta geração a partir de janeiro.

“Existe intenção nesse sentido, mas ainda não foi deliberado. Talvez na próxima reunião ordinária do grupo, que acontece no dia 11, esse assunto seja tema da pauta, a possibilidade de fazer a limpeza por ‘clusters'”, afirmou nesta terça-feira, 4, o conselheiro da Anatel, Moisés Moreira.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a motivação para antecipar o processo está na economia de custos, pois o trabalho poderia ser feito com mais escala. Além disso, há equipamentos em quantidade suficiente para avançar nesse trabalho. Por fim, houve sinalização de interesse das operadoras em ativar mais cedo o 5G nessas regiões.

Nesta terça-feira, o grupo da Anatel liberou a ativação do 5G para as cinco últimas capitais que ainda aguardavam o aval da agência – Belém, Macapá, Manaus, Porto Velho e Rio Branco. O edital do leilão que contratou o funcionamento da tecnologia previa que as capitais seriam os primeiros municípios a receber o sinal. Inicialmente, todas essas cidades teriam o 5G ativado até 31 de julho. A escassez de equipamentos que evitam interferências nas telecomunicações, no entanto, resultou num prazo adicional de 60 dias. Em agosto, o período foi mais uma vez estendido, com prazo final para ativação da tecnologia no fim de novembro.

Nesta terça, Moreira parabenizou a atuação dos envolvidos e afirmou que as prorrogações dos prazos, possibilidade prevista no edital do 5G, foram acionadas com “muita responsabilidade”. “Agora todas as capitais já estão liberadas para o 5G. O trabalho foi concluído com muito êxito, com muita seriedade, determinação e responsabilidade. Sabíamos que não seria fácil essa primeira etapa, muita coisa aconteceu durante esse período”, disse o conselheiro da Anatel.

De acordo com a agência, com o atendimento de todas as capitais, cerca de 24% da população brasileira (50 milhões) poderá potencialmente utilizar o 5G em suas cidades.

Segundo as regras estabelecidas pela Anatel, havia uma demanda mínima para ativação de 2.528 antenas para atender as cidades que já foram liberadas, piso mínimo que foi superado em mais que o dobro, uma vez que as operadoras já ativaram 5.275 estações pelo País.