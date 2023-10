Economia Anatel aprova reajuste do plano básico da telefonia fixa

O Conselho Diretor da Anatel aprovou nesta quinta-feira, 26, em sua 926ª Reunião Ordinária, o reajuste de tarifas do plano básico do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) das concessionárias Sercomtel, Algar Telecom, Telefônica e Oi, na modalidade local.

O reajuste ficou definido nos seguintes níveis máximos: Sercomtel (-2,662%), Algar Telecom (-0,387%); Telefônica (+0,567%) e Oi S.A. (-11,575%).

Fixou-se, ainda, o Valor da Unidade de Tarifação para Telefone de Uso Público, o valor do crédito do cartão indutivo, único em todo o território nacional, em R$ 0,14300, com impostos e contribuições sociais.

A definição deste valor implica ao adquirente do cartão indutivo mais simples, de vinte créditos, o desembolso de R$ 2,86 (dois reais e oitenta e seis centavos).