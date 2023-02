Economia Anac votará no dia 7 edital de novo leilão do aeroporto de São Gonçalo, no RN

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) pautará para a próxima terça-feira, 7, a aprovação do edital do novo leilão do aeroporto de São Gonçalo do Amarante (RN), em processo de devolução pela Inframerica. Com isso, o governo poderá publicar o edital ainda na primeira quinzena de fevereiro, conforme antecipou a Coluna do Broadcast.

O certame representará o primeiro processo de relicitação de ativos concluído pelo Executivo. A Inframerica foi pioneira ao acionar a ferramenta de devolução amigável, em maio de 2020.

Pela lei, a empresa só pode deixar a operação após o governo realizar a seleção de um novo administrador.

No final do ano passado, a Anac fechou em R$ 549 milhões o cálculo de indenização por investimentos não amortizados que deverá ser pago para a Inframerica encerrar as atividades no terminal.

Na manhã desta quinta-feira, 2, a Anac realizou junto do governo um roadshow para apresentar o projeto a potenciais interessados.

Estiveram presentes cerca de 25 investidores. Representantes da Fraport, Vinci, Zurich, CCR, Inframerica, Itaú BRA, ABR, GRI, Aena, Egis e Moveinfra participaram da agenda, além do prefeito de São Gonçalo e o governo do Rio Grande do Norte.