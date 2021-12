Anac publica revisões extraordinárias de contrato de aeroportos

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) publicou, na edição do Diário Oficial da União desta segunda-feira, 20, decisões aprovando a revisão extraordinária dos contratos de concessão dos aeroportos de Porto Alegre, Salvador, Fortaleza e dos blocos Nordeste e Centro-Oeste.

De acordo com a agência, as revisões ocorrem em razão dos prejuízos decorrentes da pandemia de covid-19 em 2021, com o objetivo de recompor o equilíbrio econômico-financeiro.

O valor reconhecido pela Anac como referente ao desequilíbrio verificado em 2021 corresponde a R$ 101 milhões para o aeroporto de Porto Alegre (RS), R$ 97,771 milhões para o de Salvador (BA), R$ 80 milhões para o de Fortaleza (CE).

Foi aprovada ainda revisão extraordinária relativa ao contrato do Bloco Nordeste (R$ 68,5 milhões) e Centro-Oeste (R$ 16,5 milhões).