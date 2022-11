Economia Anac aprova R$ 57,310 mi para recomposição de contrato do Aeroporto de Fortaleza

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou revisão extraordinária do Contrato de Concessão do Aeroporto Internacional de Fortaleza “em razão dos prejuízos causados pela pandemia de covid-19, em 2022, com o objetivo de recompor seu equilíbrio econômico-financeiro”.

Com isso, o montante referente ao desequilíbrio apurado corresponde a R$ 57,310 milhões, a valores de 31 de dezembro de 2022.

A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU).