Anac adia votação de resolução com nova regra de coordenação de slots

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) adiou a votação da resolução com nova regra de coordenação de slots em aeroportos com infraestrutura saturada – o caso do terminal em Congonhas (SP). O relator do caso no órgão, Tiago Pereira, justificou o pedido de retirada de pauta da reunião desta terça-feira, 31, em razão de “alguns detalhes” que ele gostaria de mais tempo para tratar.

“Assunto muito bem tratado na agência. Eu pautei, mas solicito retirada de pauta em razão de alguns detalhes que gostaria de ter mais tempo para tratar”, justificou o relator.

Os demais diretores seguiram o pedido, mas também houve destaque para que o tema não demore a voltar para a pauta da diretoria.

Além de tratar da alocação de slots em aeroportos com infraestrutura saturada, a diretoria da Anac também iria avaliar nesta terça a alocação definitiva dos slots deixados pela Avianca Brasil dentro da nova sistemática.