Amazon anuncia novo Centro de Distribuição na Grande São Paulo

A Amazon anunciou nesta quinta-feira, 13, a abertura de um novo Centro de Distribuição em Cajamar, localizado na Grande São Paulo, como parte de sua expansão no Brasil. O lançamento conta com 57 mil metros quadrados de área e pretende gerar 450 novos empregos diretos na região.

Ricardo Pagani, diretor de operações da Amazon no Brasil, avalia que o lançamento reflete o compromisso da companhia com os consumidores brasileiros.

Segundo ele, a Amazon está “extremamente comprometida com o País e com as comunidades em que operamos”. Ainda, Pagani destaca que a empresa reconhece “o constante esforço do governo em modernizar o ambiente de negócios”.

Para o prefeito de Cajamar, Danilo Joan, o novo centro de distribuição reforça a referência da empresa como um polo de logística e, sobretudo, o potencial nacional para atrair investimentos privados. Joan classificou a parceria como de “extrema relevância econômica para a cidade”, em especial pela oportunidade de emprego que será oferecida nos municípios.

O lançamento reforça os serviços da Amazon no Brasil, com entregas ainda mais rápidas e frete grátis para clientes Prime. A expansão permite entregas a partir de dois dias a mais de 600 cidades para produtos com selo Prime, declarou Rafael Ferreira, líder do programa FBA.

Na terça-feira, 11, a companhia anunciou que seu site brasileiro passaria a contar com uma página exclusiva para compras internacionais para simplificar o processo de compra e o acesso às mercadorias.

O programa FBA é um programa de logística que cria oportunidades para uma rede de parceiros de negócios que contam com Amazon para armazenar e intermediar a entrega de seus produtos.

Além dos empregos diretos, os Centros de Atendimento também criam empregos indiretos por meio do programa FBA.

Os parceiros de negócios do FBA recebem o selo Prime em seus produtos, agilizando o envio para clientes em todo o País e, no caso de clientes Prime, com entregas gratuitas.