Economia Amazon amplia receita e tem lucro maior que esperado no 2º tri, de US$ 6,75 bilhões

A Amazon registrou lucro líquido de US$ 6,75 bilhões e lucro por ação (EPS, na sigla em inglês) de US$ 0,65 no segundo trimestre. O resultado ficou acima da previsão de analistas consultados pela Factset, de EPS de US$ 0,35. No segundo trimestre de 2022, a empresa havia registrado prejuízo de US$ 2 bilhões ou de US$ 0,20 por ação diluída.

A receita da empresa de tecnologia subiu 11%, a US$ 134,4 bilhões, nos três meses encerrados em junho, comparado com o mesmo período de 2022, quando registrou receita de US$ 121,2 bilhões.

O balanço também informou que o fluxo de caixa operacional aumentou 74%, para US$ 61,8 bilhões, no último trimestre.

A Amazon espera vendas líquidas entre US$ 138 bilhões e US$ 143 bilhões neste terceiro trimestre, um crescimento de 9% a 13% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado.

Após a publicação dos resultados, a ação da Amazon subia 6,46% no after hours de Nova York, às 17h16 (de Brasília).