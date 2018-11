Aluguel residencial fica estável em outubro, revela Fipezap

O preço de locação de imóveis residenciais ficou estável em setembro (-0,04%). No ano, os aluguéis acumulam crescimento nominal de 2,02%, e nos últimos 12 meses, alta nominal de 1,97%.

Os dados fazem parte da pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) feita com base nos anúncios de 15 cidades no site Zap Imóveis. O levantamento incorpora em seu cálculo apenas os anúncios de aluguéis para novos contratos, sem considerar a correção nos contratos vigentes.

Segundo a pesquisa, oito das 15 cidades monitoradas pelo Índice FipeZap apresentaram alta igual ou superior a 0,10% no preço médio do aluguel residencial no mês de outubro, com destaque para as variações observadas em São Bernardo do Campo (+2,98%), Belo Horizonte (+0,99%) e Florianópolis (+0,61%).

Já entre as cidades que registraram queda nos preços de locação residencial no último o período, vale citar: Santos (-0,60%), Rio de Janeiro (-0,43%) e Recife (-0,33%).

Como resultado, o valor médio do aluguel de imóveis nas cidades monitoradas foi de R$ 28,50/m2. Entre elas, São Paulo foi a cidade com o maior valor médio de locação por m2 (R$ 36,87/m2), seguida por Rio de Janeiro (R$ 30,31/m2 ) e Distrito Federal (R$ 29,44/m2) no mês. Já entre as cidades com menor valor de aluguel entre as monitoradas pelo Índice FipeZap, estão Fortaleza (R$ 15,67/m2 ), Goiânia (R$ 15,85/m2) e Curitiba (R$ 18,04/m2).