Altas temperaturas impulsionam consumo de energia

O consumo de energia elétrica no País alcançou 67.705 MW médios em janeiro, segundo dados preliminares de medição, informou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). O montante corresponde a um crescimento de 6,5% ante igual período de 2018, ou de 4.116 MW médios.

De acordo com a CCEE, o principal motivo que levou ao forte crescimento do consumo foi alta temperatura registrada neste início do ano, ante temperaturas mais amenas em janeiro do ano passado. Foto: Arquivo / O Liberal

No Ambiente de Contratação Regulado (ACR), no qual os consumidores são atendidos pelas distribuidoras, a alta foi de 7,3% no consumo, número que leva em conta na análise a migração de consumidores para o mercado livre (ACL). Caso esse movimento dos agentes fosse desconsiderado, o consumo seria 8,5% maior.

No Ambiente de Contratação Livre (ACL), no qual as empresas compram energia diretamente dos fornecedores, o consumo cresceu 4,5% quando a migração é incluída na análise. Sem a inclusão das novas cargas oriundas do ACR, o consumo teria aumento de 1,4%.

Dentre os ramos da indústria avaliados pela CCEE, incluindo dados de autoprodutores, varejistas, consumidores livres e especiais, os setores que apresentaram as maiores altas na demanda foram: bebidas (+9%), transportes (+8,2%) e de serviços (+5,5%), quando a migração não é considerada na análise. Por outro lado, dois setores apresentaram retração no consumo, dentro do mesmo cenário sem migração: veículos (-2,9%) e têxtil (-1,8%).

Geração

A geração de energia no Sistema Interligado Nacional (SIN) totalizou 71.057 MW médios em janeiro, segundo dados preliminares contidos no boletim InfoMercado Semanal Dinâmico, da CCEE. O volume corresponde a um aumento de 7% ante os 66.421 MW médios apurados em igual período do ano passado.

Apesar das chuvas abaixo da média histórica para o período, a geração hidráulica cresceu 10,9% e totalizou 57.532 MW médios, enquanto as usinas eólicas apresentaram aumento de 25,7%, para 5.858 MW médios. Já a geração termelétrica caiu 26,2%, para 7.126 MW médios, devido principalmente à redução da produção das usinas térmicas a carvão mineral (-57,1%) e termelétricas a bicombustível (-55,1%), informou a CCEE. Destaque ainda para o crescimento da geração solar, que mais que dobrou no período, para 541 MW médios. O boletim também mostra uma redução da autoprodução em 11,3%, para 1.132 MW médios.

A CCEE apresentou ainda uma estimativa da produção das usinas hidrelétricas integrantes do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE), em janeiro, equivalente a 162,2% de suas garantias físicas, ou 55.136 MW médios em energia elétrica. Para fins de repactuação do risco hidrológico, o porcentual é de 100,3%.