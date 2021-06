Alta da inflação nos EUA refletiu majoritariamente fatores transitórios, diz Fed

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) avalia que a inflação subiu no país, mas “majoritariamente” refletindo fatores transitórios, segundo comunicado que seguiu decisão de política monetária do Fed, divulgado nesta quarta-feira.

O texto indica que a autoridade deixará a inflação nos Estados Unidos moderadamente acima da meta de 2% por “algum tempo” para que o nível de preços fique dentro do objetivo da entidade e a inflação permaneça “ancorada” em 2% a longo prazo.

De acordo com o documento, a instituição manterá sua política acomodatícia até que as metas para de inflação e o máximo emprego sejam atingidas nos EUA.