Alshop: Natal 2023 deve faturar R$ 70 bi, aumento de 5,6% ante o ano passado

As vendas no Natal de 2023 devem ter atingido R$ 70 bilhões, representando um aumento de 5,6% no faturamento em relação ao ano passado. Segundo a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), a melhora é justificada por condições econômicas, como a queda na taxa de desemprego e redução na taxa de câmbio.

Já em relação ao balanço anual, a Alshop calcula que as vendas totalizaram R$ 192 bilhões no ano. A soma contou com 633 shoppings em operação que totalizam uma área bruta locável de 17,5 bilhões m?.

Hiper e supermercados contribuem com 38,6% do volume total, em seguida segmento de vestuário, calçados e acessórios participam com 33,9% do total, e comercialização de artigos pessoais e domésticos participam com 12,6%.

A associação ainda destaca que foram inaugurados cinco novos shoppings neste ano, sendo dois deles em São Paulo (Shopping Patio Urupema e Park Shopping Mogi Mirim) e os demais em Brasília (Recanto Shopping), Rio Grande do Sul (Pontal Shopping) e Ceará (Terraço Shopping).

“Fechamos o ano de 2023 com 633 shoppings em operação, com 1,04 milhão de empregos gerados nas lojas e shoppings”, disse a associação em release divulgado nesta quarta-feira, 27. Além disso, o total de lojas em atividade foi de 116 mil e a média mensal de visitantes nos shoppings foi de 443 milhões.