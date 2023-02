Alphabet tem queda no lucro líquido e receita frustra expectativa

A Alphabet registrou US$ 13,624 bilhões de lucro líquido no quarto trimestre, ou lucro ajustado por ação de US$ 1,05. O resultado foi menor do que os US$ 20,642 bilhões, ou US$ 1,53 por ação, de igual período do ano passado, e também ficou abaixo da previsão de US$ 1,18 dos analistas ouvidos pelo FactSet.

Já a receita da controladora do Google ficou em US$ 76,04 bilhões, um crescimento de 1% na comparação anual, mas abaixo da expectativa do Factset de US$ 76,18 bilhões. Em seu balanço, a companhia também mostrava um recuo na receita com anúncios, de US$ 61,2 a US$ 59 bilhões. Especificamente os anúncios do Youtube tiveram queda de US$ 8,633 bilhões a US$ 7,963 bilhões na mesma comparação anual.

Dessa forma, após o balanço, a ação da companhia recuava 3,94% no after hours em Nova York, às 17h18 (de Brasília).