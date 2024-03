Alguns Estados estão em situação fiscal difícil porque erraram na gestão econômica, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou em entrevista à CNN que alguns Estados estão em situação fiscal difícil porque erraram na condução da gestão econômica, mas reconheceu que a taxa de juros real de 4% impõe trajetória explosiva para a dívida desses entes. A entrevista foi gravada na terça-feira, 26, e tem sua íntegra exibida nesta quarta-feira, 27.

A indexação da dívida vem sendo discutida pela União e governos regionais há meses e, na terça-feira, a Fazenda apresentou uma proposta para reduzir o nível de juros em troca de investimentos dos Estados com a economia do serviço da dívida em ensino profissionalizante, com o programa Juros por Educação.